SUCCESSOS
Atenen un matrimoni de Reus per inhalació de fum en l'incendi del seu pis prop de la Pastoreta
Cinc dotacions de Bombers es troben a la zona treballant
Un matrimoni ha resultat ferit per inhalació de fum duant l'incendi del seu pis a Reus. Els fets han passat a les 08.39 hores i s'han desplaçat set dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat fins al número 5 del carrer Alcalde Joan Bertran, prop de la plaça la Pastoreta.
Allí els bombers han localitzat el foc al menjador i han procedit a la seva extinció. El fum ha afectat tot l'habitatge situat al primer pis d'un edifici de sis plantes. Els bombers també han fet tasques de ventilació del pis.
A les 09.15 hores s'ha donat per extingit el foc, tot i que encara hi ha cinc unitats de Bombers a la zona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els habitants del pis afectat per inhalació de fum.