Dignitat a les Vies exigeix «revisar urgentment» tota la xarxa ja que «ens hi estem jugant la vida»

Atenen un matrimoni de Reus per inhalació de fum en l'incendi del seu pis prop de la Pastoreta

Cinc dotacions de Bombers es troben a la zona treballant

El foc s'ha produït en un pis del número 5 del carrer Alcalde Joan Bertran.

Un matrimoni ha resultat ferit per inhalació de fum duant l'incendi del seu pis a Reus. Els fets han passat a les 08.39 hores i s'han desplaçat set dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat fins al número 5 del carrer Alcalde Joan Bertran, prop de la plaça la Pastoreta.

Allí els bombers han localitzat el foc al menjador i han procedit a la seva extinció. El fum ha afectat tot l'habitatge situat al primer pis d'un edifici de sis plantes. Els bombers també han fet tasques de ventilació del pis.

A les 09.15 hores s'ha donat per extingit el foc, tot i que encara hi ha cinc unitats de Bombers a la zona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els habitants del pis afectat per inhalació de fum.

