Reus amplia el nou model de recollida de residus amb més illes emergents
El sistema s’estén amb tres nous punts al centre de la ciutat i s’acompanya d’una campanya informativa amb educadors ambientals
L’Ajuntament de Reus fa un pas més en el desplegament del sistema d’illes emergents amb la incorporació de tres noves ubicacions al centre de la ciutat. La mesura, impulsada des de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, es complementa amb una campanya informativa que s’inicia aquest dilluns, 19 de gener, i que inclou la presència d’educadors ambientals per informar la ciutadania, resoldre dubtes i facilitar l’adaptació al nou model de recollida selectiva.
Les tres noves ubicacions d’illes emergents que s’incorporen són la Plaça del Baluard i el Raval de Santa Anna (amb opció de recollida de tèxtil i oli) i al Carrer de l’Hospital. A més, un cop es retirin els contenidors soterrats, està previst ampliar el sistema amb nous punts d’illes emergents als carrers Llovera, Sant Llorens i Boule.
La incorporació de les noves ubicacions de les illes comportarà l’anul·lació dels contenidors soterrats de Raval del Pallol un cop s’hagin retirat les bústies. De fet, les illes emergents neixen com una alternativa al sistema de contenidors soterrats, especialment a la zona centre, on les dificultats tècniques, de manteniment i d’ús fan necessari un nou model més eficient i adaptable a l’entorn urbà.
Aquest sistema consisteix en remolcs de recollida selectiva que només s’instal·len en franges horàries concretes, de 19 h a 23 h, en punts determinats de la ciutat. Progressivament, les illes emergents substituiran els contenidors soterrats.
Fins ara, el sistema d’illes emergents ja estava en funcionament en diversos punts de la ciutat. Concretament, a la plaça del Teatre, al carrer de la Presó i a la placeta dels Argenters, on s’ha ampliat la capacitat de recollida, tot i que sense la incorporació de les fraccions de tèxtil i oli. També hi ha illes emergents actives al carrer de Salvador Espriu i a la travessia de Sant Antoni.
Els regidors responsables de l’àrea, Daniel Rubio i Daniel Marcos, destaquen que aquesta ampliació permet continuar avançant cap a un model de gestió de residus més eficient i sostenible, adaptat a les característiques urbanes del centre de Reus i a les necessitats reals de la ciutadania.
Paral·lelament, l’Ajuntament posa en marxa una campanya informativa amb educadors ambientals que es durà a terme del 19 al 30 de gener. L’objectiu és informar la població afectada sobre la retirada dels contenidors soterrats i la implantació de les illes emergents, així com resoldre dubtes sobre la recollida selectiva i el funcionament del nou sistema.
Durant la campanya també es repartirà material de sensibilització ambiental, com cubells reixats per a la fracció orgànica, embuts per a l’oli, bosses compostables, fulletons informatius i bosses tricolor, i es recolliran queixes i suggeriments de la ciutadania. Els punts informatius estaran operatius de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
A més, els informadors vetllaran per explicar la normativa d’ús de les illes emergents i detectar possibles usos incorrectes, especialment en establiments comercials, amb l’objectiu d’identificar-ne l’origen i programar visites específiques dins la campanya comercial. Totes les incidències, queixes i propostes recollides s’analitzaran un cop finalitzada la campanya.