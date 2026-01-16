JUDICIAL
Vist per a sentència el judici per un tiroteig entre dos clans rivals a Reus el 2024
La fiscalia demana entre 20 i 32 anys de presó per als acusats, mentre que les defenses en reclamen l'absolució
El judici contra cinc homes de dos grups rivals que s'haurien intercanviat trets a Reus el gener del 2024 ha quedat vist per a sentència. Les sessions celebrades a l'Audiència de Tarragona han finalitzat aquest divendres amb els informes finals.
La fiscalia ha mantingut la petició de penes d'entre 20 i 32 anys de presó pels delictes d'homicidi en grau de temptativa, tinença d'armes il·lícites de foc amb tinença d'armes prohibides, així com dipòsit d'armes. Les diverses defenses, per la seva banda, han sol·licitat l'absolució de tots els acusats, principalment perquè consideren que la participació dels homes en els fets no ha quedat demostrada durant el judici. Amb tot, seguiran en presó provisional fins que es dicti sentència.