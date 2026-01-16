MUNICIPAL
Reus fa balanç del pla Barri a Barri després d’un any amb 4.500 actuacions
El dispositiu municipal ha intervingut en 41 barris amb accions intensives de neteja, espai públic i ciutat verda, i inicia una segona fase amb millores
L’Ajuntament de Reus tanca el primer any del pla Barri a Barri, el programa integral i intensiu de manteniment de la via pública, amb un total de 4.500 actuacions realitzades arreu de la ciutat. El dispositiu ha arribat a 41 barris, amb una mitjana de 110 intervencions per barri, i compleix els objectius fixats en el seu desplegament inicial.
Al llarg d’aquest primer any, el pla ha permès reforçar la coordinació dels serveis municipals que intervenen en el manteniment de l’espai públic. Tot i estar coordinat per la regidoria de Via Pública, el Barri a Barri compta amb la participació de diversos departaments municipals, com Medi Ambient, Seguretat Ciutadana, la Guàrdia Urbana, Aigües de Reus, les Brigades i la UTE Reus Net, entre d’altres.
Les actuacions s’han estructurat en tres grans àmbits —espai públic, ciutat verda i neteja— per donar una resposta integral a les necessitats de la ciutat. Aquest enfocament ha inclòs tasques de neteja, millores d’enllumenat, manteniment del mobiliari urbà, senyalització, pintura, jardineria i esporga. El pla s’ha desenvolupat de manera intensiva a cada barri durant períodes de dues setmanes consecutives, amb una primera setmana dedicada a ciutat verda i espai públic i una segona centrada en les actuacions de neteja.
Del total de 4.500 actuacions, 1.766 han correspost a l’àmbit de la neteja, 883 a espai públic, 1.231 a espai verd i 620 a actuacions relacionades amb el servei d’aigües.
Un cop superat el primer any, el pla enceta ara una segona etapa amb ajustos per millorar-ne l’efectivitat i l’eficiència. Com a novetat, s’hi incorpora l’empresa Reus Transport, que assumirà tasques de neteja i manteniment de les marquesines de transport públic, la renovació de la cartelleria informativa i altres actuacions per garantir un millor estat i funcionalitat d’aquests elements.
El pla Barri a Barri s’emmarca dins del Pla Reus 10, que agrupa accions municipals orientades a la millora de la via pública i la sostenibilitat als barris, amb l’objectiu d’impulsar la qualitat de vida i la dignificació dels espais urbans de la ciutat.