REDESSA tanca amb èxit la subhasta de tres finques per valor d’1,442 MEUR

REDESSA ha resolt el procés de subhasta pública obert el passat mes de desembre amb l’adjudicació de les tres finques posades a la venda, que han assolit un import global d’1,442 milions d’euros. L’operació inclou un terreny destinat a activitat terciària al polígon del CIM del Camp i dues parcel·les residencials situades a la urbanització Aigüesverds.

La finca de major valor es troba a l’avinguda dels Mercaders, número 4, al polígon del CIM del Camp, en un emplaçament adjacent a l’autovia Reus-Tarragona (T-11). Es tracta d’una parcel·la de 7.353,86 metres quadrats, amb qualificació urbanística per a serveis i activitat terciària i un índex d’edificabilitat d’1,66 m² sostre per m² de sòl. El preu de sortida era d’1.206.033,04 euros i ha estat adjudicada a l’empresa Oliva Gorria SL, que ha presentat una oferta d'1.215.000,90 euros.

La segona adjudicació correspon a dues finques del carrer dels Garrofers, números 2A i 4, ubicades a la urbanització Aigüesverds i destinades a habitatges unifamiliars aïllats. Ambdós lots han estat adjudicats a particulars per un import total de 227.040 euros.

En detall, el lot 1, situat al número 2A del carrer Garrofers, té una superfície de 733,79 m² i una edificabilitat de 308,19 m², amb un preu d’adjudicació de 111.220 euros. El lot 2, al número 4 del mateix carrer, compta amb una superfície de 749,61 m² i una edificabilitat de 314,84 m², i s’ha adjudicat per 115.820 euros.

Tot el procés de subhasta s’ha desenvolupat sota els criteris de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no-discriminació, d’acord amb els principis establerts.

