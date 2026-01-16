ECONOMIA
REDESSA tanca amb èxit la subhasta de tres finques per valor d’1,442 MEUR
El solar del CIM del Camp s’adjudica a Oliva Gorria SL per més d’1,2 milions i les parcel·les d’Aigüesverds passen a mans de particulars
REDESSA ha resolt el procés de subhasta pública obert el passat mes de desembre amb l’adjudicació de les tres finques posades a la venda, que han assolit un import global d’1,442 milions d’euros. L’operació inclou un terreny destinat a activitat terciària al polígon del CIM del Camp i dues parcel·les residencials situades a la urbanització Aigüesverds.
La finca de major valor es troba a l’avinguda dels Mercaders, número 4, al polígon del CIM del Camp, en un emplaçament adjacent a l’autovia Reus-Tarragona (T-11). Es tracta d’una parcel·la de 7.353,86 metres quadrats, amb qualificació urbanística per a serveis i activitat terciària i un índex d’edificabilitat d’1,66 m² sostre per m² de sòl. El preu de sortida era d’1.206.033,04 euros i ha estat adjudicada a l’empresa Oliva Gorria SL, que ha presentat una oferta d'1.215.000,90 euros.
La segona adjudicació correspon a dues finques del carrer dels Garrofers, números 2A i 4, ubicades a la urbanització Aigüesverds i destinades a habitatges unifamiliars aïllats. Ambdós lots han estat adjudicats a particulars per un import total de 227.040 euros.
En detall, el lot 1, situat al número 2A del carrer Garrofers, té una superfície de 733,79 m² i una edificabilitat de 308,19 m², amb un preu d’adjudicació de 111.220 euros. El lot 2, al número 4 del mateix carrer, compta amb una superfície de 749,61 m² i una edificabilitat de 314,84 m², i s’ha adjudicat per 115.820 euros.
Tot el procés de subhasta s’ha desenvolupat sota els criteris de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no-discriminació, d’acord amb els principis establerts.