INFRAESTRUCTURES
Aigües de Reus enllesteix les obres de recuperació de l’antic Minat de Mas Beltran
L'objectiu de destinar aigua no potable per al reg dels horts urbans del carrer Astorga
Aigües de Reus ha enllestit les obres de recuperació de l’antic Minat de Mas Beltran, les instal·lacions i la canalització d'una nova xarxa, amb l’objectiu de destinar aigua no potable per al reg dels 21 horts urbans que l’Ajuntament ha construït al carrer Astorga, en el barri Juroca.
Aquest projecte forma part de l'estratègia de renaturalització de la ciutat, RENATUReus, que, entre d’altres coses, persegueix l’impuls de la infraestructura verda i la millora de l’habitabilitat dels entorns urbans. En aquest sentit, es promociona l'agricultura ecològica i la creació de nous espais de descans i trobada per als veïns. El projecte es desenvolupa amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Les obres que s'han finalitzat van iniciar-se el passat mes d'abril i han comptat amb un pressupost de 101.648,32 € (IVA inclòs). El projecte ha tingut en compte la captació de l’aigua de la mina, el trasllat de l’aigua i la construcció d'un edifici, que incorpora un dipòsit soterrat per a l'emmagatzematge i tractament de l’aigua abans de la seva utilització.
«El Pla d’Acció Municipal d’aquests quatre anys concedeix una gran importància a l’aigua de cada dia, la quotidiana, i és per això que té ben present la priorització de l’aigua com un element de gestió urbana de primer ordre», assegura el regidor responsable del servei, Daniel Rubio. De fet, la diversificació de les fonts d’abastament i el millor aprofitament dels recursos són dos dels reptes que reclama la transició energètica, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal 2023-2027.