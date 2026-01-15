SOCIETAT
Les visites diürnes tornen al Cementiri General de Reus
Les visites tornaran el darrer diumenge de cada mes fins al juny després de l’èxit d’edicions anteriors
El Cementiri General de Reus tornarà a obrir les seves portes al públic en horari de dia durant el primer semestre del 2026, recuperant un cicle de visites que ja va tenir una molt bona acollida en anys anteriors tant entre la ciutadania de Reus com entre visitants d’altres municipis. FuneCamp ha programat sis sessions que es faran el darrer diumenge de cada mes, de gener a juny.
Com s'ha fet en les darreres ocasions, l'aforament serà limitat per tal de preservar la intimitat del recinte funerari i les inscripcions s'hauran de tramitar a través de la plataforma de l'Ajuntament de Reus. L'horari d'aquesta activitat, que comptarà amb el suport de la gestora cultural reusenca Raquel Ferret, serà de les 11 del matí a les 12.15 del migdia.
De fet, es podrà participar en aquesta activitat els diumenges 25 de gener, 22 de febrer, 29 de març, 26 d’abril, 31 de maig i 21 de juny. Cal recordar que l'obertura per a la petició d'invitacions es farà uns 12 dies abans de cada sessió.