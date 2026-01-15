SUCCESSOS
Ensurt al centre de Reus: incendi en un vehicle estacionat al pàrquing municipal de la Pastoreta
Els fets han passat a les 11.23 hores i s'han activat dues unitats de Bombers
El centre de Reus ha viscut un ensurt aquest matí de dijous. Un vehicle estacionat al pàrquing municipal de la Pastoreta ha patit un incendi a les 11.23 hores. Els Bombers de la Generalitat han enviat dues unitats terrestres.
Quan han arribat al lloc dels fets, les persones que hi havia al pàrquing ja havien apagat la flama amb uns extintors. Els bombers han comprovat que cap més vehicle ha estat afectat pel foc i han procedit a ventilar les instal·lacions. Cap persona ha resultat ferida.
La resta de vehicles han estat retirats del pàrquing subterrani, mentre que el cotxe afectat està a l'espera que una grua se l'emporti.