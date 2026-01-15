POLICIAL
Dispositiu policial prop de l'estació de bus de Reus
Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional han fet entrades en diversos locals del carrer Macià Vila
Els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dijous amb matí un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Reus i la Policia Nacional en diferents establiments de la capital del Baix Camp als barris de la Pastoreta i el Carrilet.
Durant l'operatiu els agents han fet inspeccions administratives als locals, controls de trànsit i comprovacions documentals per veure que tot està en regla. S'han fet entrades en diversos locals del carrer Macià Vila i d'Antoni Fabra i Ribas.
També s'ha fet patrullatge a peu i s'ha incrementat la visibilitat de les dotacions i seguretat al barri. Es tracta d'un dispositiu que fan els diferents cossos policials de forma coordinada per prevenir conductes incíviques i detecció de la tinença i consum de substancies estupefaents.
En total s'han inspeccionat nou establiments entre ells: perruqueries, bars, verduleries, pastisseria, botiga objectes segona mà i basars. Els agents han identificat 42 persones, nou de les quals comptaven amb antecedents. S'ha aixecat una acta per tinença de substàncies i s'han localitzat 7 persones estrangeres amb situació irregular (5 seran citades per continuar gestions d'estrangeria. També s'han interposat actes administratives per l'ordenança municipal per irregularitats sanitàries i de salut als locals inspeccionats.