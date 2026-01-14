SOCIETAT
Insòlit: Un cotxe circula per una rotonda de Reus en sentit contrari i indigna als conductors
Els fets han passat a la rotonda de la plaça Gandhi de la capital del Baix Camp
Els usuaris de les xarxes socials s'han indignat per una imatge insòlita a Reus. En un vídeo es veu com un conductor decideix circular per una rotonda en sentit contrari, tot i trobar-se conductors en contra. Els fets van passar a la rotonda de la plaça Gandhi de la capital del Baix Camp.
En el vídeo es veu com el vehicle es troba aparcat a la rotonda i empren la marxa al revés de l'habitual. Durant el seu trajecte es troba de cara amb un Renault Clio blau i tots dos vehicles es queden aturats al mig de la rotonda. El conductor del Clio li recrimina l'acció a l'altre conductor però aquest decideix fer cas omís i continuar la seva marxa en sentit contrari, on es troba també de cara amb una motocicleta. Finalment, surt pel carrer Sor Lluïsa Estivill i continuar. Per sort, cap persona va sortir ferida ni es va produir cap accident.
El compte @circuliperladreta ha estat l'encarregat de penjar la temerària infracció a Reus des d'Instagram des d'on denuncien els mals comportaments dels conductors per tot Catalunya. El compte té 8.668 seguidors i busca ajudar a reduir la sinistralitat a les carreteres.