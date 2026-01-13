MOBILITAT
Creixen un 13,1% els passatgers a l'aeroport de Reus durant el 2025
La infraestructura de la capital del Baix Camp ha efectuat 23.251 operacions aquest any
L'Aeroport de Reus ha tancat l'any 2025 amb 1.336.826 passatgers, fet que suposa un increment del 13,1% respecte al 2024. Al desembre, l'aeroport va registrar 851 viatgers.
D'altra banda, amb els 1.243 moviments d'aeronau registrats el mes de desembre, un 27,2% més que el 2024, l'aeroport ha arribat el 2025 a les 23.251 operacions, cosa que representa un increment del 6,1% en comparació del 2024.
Aeroports d'Aena
Pel que fa a la resta de la xarxa d'Aena a Catalunya, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha arribat el 2025 a un total de 57.483.036 passatgers i 360.786 operacions. Per part seva, l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat l'any amb 2.185.561 viatgers i 28.067 moviments d'aeronaus. Finalment, durant el 2025 l'Aeroport de Sabadell va gestionar 62.340 enlairaments i aterratges i un total de 4.899 passatgers.
Els aeroports del Grup Aena (compost per 46 aeroports i dos heliports a Espanya, l'aeroport de Londres-Luton i 17 aeroports al Brasil) van tancar el 2025 amb rècord històric de passatgers: 384.837.183, un 4,2% més que l'any 2024; van gestionar 3.279.864 moviments d'aeronaus, un 2,4% més que el 2024; i van transportar 1.533.901 tones de mercaderia, un 7,9% més que l’any passat.
Al mes de desembre han passat pels aeroports del Grup Aena 27.929.791 passatgers (un 3,7% més que el darrer mes del 2024); s'han registrat 240.756 moviments d'aeronaus (+0,6%); i es van transportar 137.236 tones de mercaderia, un 10,1% més que el desembre del 2024.
Aena ja està ultimant el disseny dels plans d'inversió que requeriran els aeroports d'Espanya els propers anys, per garantir, com ha fet sempre, la capacitat necessària per al bon funcionament. Els rècords de trànsit dels darrers anys són una mostra clara d'aquesta necessitat i de la situació que es produirà en els propers anys a les infraestructures, que s'hauran d'adaptar a la capacitat disponible i als projectes ambiciosos d'ampliació i remodelació.