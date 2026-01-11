Cultura
El Ball d'Hivern de Sant Sebastià de Reus celebra la seva 10a edició
La festa tindrà lloc el 24 de gener a la plaça del Castell a partir de les 17.30 hores
Dissabte 24 de gener del 2026 se celebrarà el 10è Ball d’Hivern de Sant Sebastià a partir de les 17.30 h a la plaça del Castell de Reus. Una festa nascuda de la iniciativa popular que proposa ballar, cantar i compartir per celebrar l’antiga Festa Major d’hivern de Reus.
Sant Sebastià fou la Festa Major d’hivern a Reus fins al s. XVII, juntament amb Sant Pere, configurava un dels pols festius de l’any a la ciutat. A partir del s. XVIII aquesta celebració es va anar perdent quan, amb el creixement de la ciutat i a causa de diversos motius econòmics i socials, la festa en honor a la Mare de Déu de Misericòrdia en va anar prenent el relleu. Avui en dia es conserva a la plaça del Castell un portal en honor a l'antic sant venerat a Reus que protegia la població de la pesta.
L’any 2014 va néixer la iniciativa de recuperar aquesta festivitat de la mà d’apassionats del ball popular i amb l’empenta de l’entitat Carrutxa que van quallar en la celebració del primer Ball d’Hivern l’any 2015 i la creació de l’entitat La Relliscada que vetlla per la seva celebració.
La recuperació del Ball d’Hivern parteix de dues idees principals: per una banda, retrobar l’esperit de la plaça i el carrer, sopant i ballant plegats diversos balls i danses dels Països Catalans i, per l’altra, reivindicar un model de festa basat en la col·laboració del veïnat i els comerços propers, restituint no només l’antiga festivitat sinó també el model de festa popular.
La ubicació triada per a aquesta celebració ha estat, des dels seus inicis, la plaça del Castell de Reus, un espai central del nucli històric de la ciutat on es troba el portal de la Prioral dedicat a Sant Sebastià i a més, un espai de referència del ball folk des dels anys noranta del segle XX.
Actualment, aquesta festa que aplega veïns, glosadors, músics, dansaires, voluntaris i la col·laboració d’una vintena de comerços i entitats, està plenament consolidada i compta amb un programa que any rere any la referma com una data esperada per tota la població, un moment d’escalf durant els dies més freds de l’any.
El programa
A les 17.30 hores la Cercavila de capta recorrerà els carrers del voltant de la plaça del Castell amb músics de l’Aula de Sons i cantadors de Los del camp improvisat. Els comerços oferiran productes i obsequis a canvi d’una glosa improvisada.
A les 21 hores tindrà lloc el Sopar popular, amb un preu de 8,50 euros (els tiquets estaran a la venda a la llibreria Gaudí a partir del dia 10 de gener). A les 22 hores la nit continuarà amb la música del grup Quin folk que fa, seguit d'una riba i una subhasta
El Ball d'Hivern de Sant Sebastià de Reus és organitzat per l'Associació La Relliscada, amb la col·laboració de l'Aula de Sons, Carrutxa, Institut Municipal Reus Cultura.