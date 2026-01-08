Municipal
Reus crea un preu únic per aparcar diversos cops al dia als pàrquings municipals registrant-se en una aplicació
El segon semestre de l'any entrarà en funcionament el nou aparcament de Riera Miró amb 330 noves places
Els vehicles poden entrar a tots els pàrquings municipals de Reus diverses vegades al dia quan s'assoleixi el preu màxim diari de 4,5 euros, sempre que es registrin i hi accedeixin a través de l'aplicació Via-P. D'aquesta manera, des de l'1 de gener, un usuari pot accedir a un aparcament determinat i, en el termini de 24 hores, pot entrar en un altre pàrquing sense necessitat d'adquirir un altre tiquet ni incrementar el cost.
Un "pagament multiestada", ha dit el president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Rubio. Aquest any s'incrementaran les places de pàrquing municipal a la ciutat, ja que al segon semestre de l'any està previst que entri en funcionament el nou aparcament de Riera Miró amb 330 noves places.
La Via-P funciona a través del registre de l'usuari i el vehicle a una aplicació, que en entrar al pàrquing municipal, la barrera s'obre sense necessitat d'agafar el tiquet ni de passar pels caixers a l'hora de sortir. L'aplicació es va posar en marxa el desembre de 2021 i l'any passat es va tancar amb més de 125.000 usuaris registrats, 167.000 vehicles activats i prop de 800.000 estades realitzades als aparcaments, segons dades de l'Ajuntament de Reus.
El regidor ha defensat la nova tarifa assenyalant que els aparcaments són una "eina fonamental perquè els vehicles accedeixin a la ciutat d'una manera ordenada i reduint la pressió al centre urbà". "Aparcar i tornar a aparcar", ha resumit. Amb l'inici d'any, també s'ha posat en marca un nou abonament de 12 hores diàries al pàrquing de la Fira Centre Comercial a un preu de 58 euros mensuals.