Música
El Fortuny acull avui un concert de bandes sonores després d’una gira controvertida l’any passat
La Hollywood Symphony Orchestra va protagonitzar el darrer Nadal un cicle de concerts polèmic
La Hollywood Symphony Orchestra actuarà avui dimecres, 7 de gener, a les 20.30 hores, al Teatre Fortuny de Reus amb el concert Les bandes sonores de John Williams & Hans Zimmer. L’actuació musical forma part de la programació del Consorci del Teatre Fortuny i ofereix entrades amb preus que van dels 24 als 53 euros, amb una venda que, de moment, és baixa.
El concert arriba a Reus després de la polèmica generada el darrer Nadal, el del 2025, per aquesta mateixa orquestra en diversos teatres de l’Estat. Aquella gira nadalenca, amb el mateix títol i repertori, va provocar una allau de crítiques i queixes del públic, especialment arran de les actuacions al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona, on es van registrar 151 reclamacions. La direcció del teatre va reconèixer aleshores que el resultat artístic havia estat molt per sota del que s’esperava, tot i tractar-se d’una producció externa.
Segons la informació publicada per diversos mitjans, els concerts nadalencs del 2025 van estar marcats per problemes greus d’organització i execució musical. Músics participants van explicar que l’orquestra es va formar amb intèrprets que no es coneixien entre ells, amb assajos mínims, manca de partitures en algunes ciutats i plantilles incompletes, especialment en seccions clau per a la música de cinema, com la percussió o les cordes greus. En algun cas, fins i tot es van oferir concerts sense instruments essencials per al repertori anunciat.
Aquestes deficiències van generar una forta decepció entre el públic, amb queixes reiterades sobre desafinacions, falta de cohesió i un nivell artístic molt inferior al que s’esperava d’un espectacle basat en grans bandes sonores simfòniques. Arran d’aquests fets, alguns auditoris van arribar a cancel·lar actuacions previstes dins la mateixa gira.
Expectativa de millora
Malgrat aquest antecedent recent, la Hollywood Symphony Orchestra reprèn ara el mateix programa a Reus. El concert proposa un recorregut per les partitures més conegudes de John Williams —Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter— i de Hans Zimmer, amb títols com Gladiator, Pirates del Carib, The Dark Knight o El rei lleó.
La cita al Fortuny arriba amb el record recent dels problemes que van marcar la gira nadalenca passada de la formació, amb el mateix repertori dedicat a bandes sonores de cinema, i amb l’atenció posada a comprovar si l’organització i el funcionament de l’ensemble ofereixen ara un nivell de rigor i serietat superior al que van demostrar en el marc de la darrer gira nadalenca.