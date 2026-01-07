SUCCESSOS
Detingut a Reus un motorista per circular a més de 200 km/h per l’AP-7
Ha recorregut 36 km a gran velocitat, ha donat positiu en drogues i un agent ha resultat ferit durant la detenció
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Reus un motorista que circulava per l’AP-7 a més de 200 km/h durant 36 km, posant greument en risc la resta d’usuaris de la via. Els fets van obligar a activar un dispositiu policial que va culminar amb una retenció controlada del vehicle.
En el moment de la detenció, el conductor va donar positiu en drogues i se li atribueix un delicte de conducció temerària. A més, un agent dels Mossos d’Esquadra va resultar ferit durant la intervenció policial.