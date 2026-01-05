SOCIETAT
Reus reforça l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat amb motiu del fred intens
S'han ofert mantes, begudes calentes i allotjament temporal a les persones que es puguin localitzar al carrer o en llocs on faci molt de fred
L'Ajuntament de Reus ha reforçat l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat amb motiu de les baixes temperatures. Es tracta d'una activitat coordinada pels diferents departaments municipals implicats en l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat amb l'objectiu d'informar la ciutadania i d'atendre a les persones que ho puguin necessitar. En aquest sentit, treballen conjuntament l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Guàrdia Urbana, Emergències i Protecció Civil, Brigades Municipals i Salut.
En concret, des de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials s'ha activat el reforç de trucades a les persones grans en situació de vulnerabilitat a través de l'empresa de Teleassistència i l'Equip de l'Àmbit de Sensellarisme en coordinació amb Creu Roja i la Guàrdia Urbana ofereix mantes, begudes calentes i allotjament temporal a les persones que es puguin localitzar al carrer o en llocs on faci molt de fred.
En situacions de risc per fred, l'Ajuntament de Reus també fa una crida a les famílies, en especial a les que tenen cura de gent gran i infants, a prendre les mesures de prevenció específiques que siguin necessàries.