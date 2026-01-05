SOCIETAT
Els jugadors del Reus Futbol Club Reddis visiten l’Hospital
Els jugadors han portat regals als infants ingressats a Pediatria en el marc del projecte “Portem el Nadal a Salut Sant Joan”
Aquest dilluns, 5 de gener, l’equip masculí del Reus Futbol Club Reddis ha visitat els infants ingressats a l’Àrea de Pediatria de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus per portar-los regals i compartir una estona amb ells durant les festes nadalenques. El Reus FC Reddis es va formalitzar l’any 2022 amb la unió del llegat centenari del CF Reus Deportiu i el compromís del Club Futbol Reddis.
A la visita també hi han participat Marc Carrasco, entrenador del primer equip, Alberto Pérez, entrenador dels porters, i Luis Castellar, delegat de l'equip, a més de professionals de la planta de pediatria de l'Hospital.
La visita s'ha fet respectant les mesures de seguretat establertes arran de l'increment d'infeccions respiratòries, i els regals s'han dipositat a l'arbre de Nadal situat a la porta principal del centre. Posteriorment, tres jugadors del Reus FC Reddis han pujat a planta per visitar alguns nens i nenes ingressats. Després, el personal d'infermeria s'ha encarregat de repartir tots els regals entre els infants.
Aquesta visita s'emmarca en el projecte "Portem el Nadal a Salut Sant Joan", que té com a objectiu apropar la màgia de Nadal als pacients hospitalitzats.