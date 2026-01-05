NADAL
Canvis a la Cavalcada de Reis de Reus: menys carrosses i sense la intervenció dels animals
Enguany la rua presenta un nou recorregut. L'arribada serà a la plaça d’Anton Borrell i l'entrega de claus a la Mercadal
Des de l'Ajuntament de Reus han comunicat diversos canvis que afectaran la Cavalcada dels Reis d’Orient d'aquesta tarda arran de la meteorologia. Des de Reus Cultura expliquen que, de moment, es manté el format previst d’arribada a la plaça d’Anton Borrell, però s’agilitzarà amb menys carrosses i sense la intervenció dels animals. L’entrega de claus es farà a la plaça del Mercadal.
La Cavalcada d’aquest 2026 presenta un nou recorregut. L’arribada de Ses Majestats serà a les 16.30 h a la plaça d’Anton Borrell, on seran rebuts per les autoritats. Les carrosses recorreran diversos carrers del centre fins arribar a la plaça del Pintor Fortuny, des d’on els Reis baixaran pel carrer de Llovera fins a la plaça del Mercadal, on recolliran les claus de la ciutat.
La rua inclou mesures d’accessibilitat, com un tram tranquil al carrer de l’Amargura per a persones amb sensibilitats sensorials i un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda al raval del Pallol. Durant el recorregut es repartiran 4,5 tones de caramels i hi participaran diverses entitats culturals i socials de la ciutat, amb el suport de diferents serveis municipals.
Tot i això, es manté una especial atenció a la meteorologia i la informació s’anirà actualitzant durant aquest dilluns a través dels canals oficials de l’Ajuntament de Reus i de Reus Cultura.