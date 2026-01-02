POLICIAL
Salta l'alarma en una casa de Reus i els Mossos sorprenen els lladres 'in fraganti' a l'interior
Els fets van passar la matinada de dijous a les 03.15 hores
Dos homes de 28 i 19 anys han estat detinguts aquesta matinada de dijous a Reus per un presumpte delicte de robatori amb força. Els fets van passar a les 03.15 hores quan va saltar l’alarma d’una casa a la capital del Baix Camp i el propietari va alertar a les autoritats, ja que no es trobava a casa.
En aquell moment, els Mossos d'Esquadra van enviar una patrulla i allí van sorprendre dos homes in fraganti al obrir la porta. Aquests van iniciar una fugida.
Els agents van trobar un dels dos lladres amagat entre unes plantes de la zona exterior de la casa i el van detenir mentre que l'altre lladre va saltar la tanca per intentar fugir però també va ser interceptat i detingut.
Durant les comprovacions, els agents de la policia autonòmica van trobar una motxilla plena d'eines. Els dos detinguts tenen antecedents policials.