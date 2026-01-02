SOCIETAT
Mohamed, primer nadó del 2026 nascut a Reus
A les 00:43 hores, el primer naixement de l’any a Reus celebra una nova vida amb regals especials
A les 00:43 hores del divendres 2 de gener, ha nascut a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus en Mohamed, el primer nadó del 2026 a la ciutat. El petit ha pesat 2,9 kg i és el primer fill de la parella formada per la Samira i el Najim, residents a Cambrils. Tant la mare com el nadó es troben en perfecte estat de salut.
Per celebrar aquest primer naixement, en Mohamed ha rebut un pastís de bolquers gentilesa de Fira Centre Comercial. L’obsequi també s’ha fet arribar a l’Ilian, segon nadó nascut aquest 2026, i està previst que el tercer infant de l’any també el rebi.