POLÍTICA
Sebastià Domènech (PP) s'acomiada de la política durant l’últim ple de l’any
El seu substitut en el plenari reusenc serà Francisco Tiñena
El ple municipal del passat dilluns, tot i els seus moments de tensió i surrealisme, va acabar amb un comiat ja anunciat. Sebastià Domènech, regidor del PP, va deixar la seva acta de regidor després d'una trajectòria a l'Ajuntament de Reus que es remunta fins a l'any 2003.
Els portaveus de tota la resta de grups, tant de l'oposició com del govern, li van dedicar unes paraules afectuoses de comiat en què qualificaven al popular com una persona amb un tarannà «dialogant», «respectuós» i «elegant».
El seu substitut en el plenari reusenc serà Francisco Tiñena, que va ser número 3 en les llistes dels populars durant les eleccions municipals del passat 2023.