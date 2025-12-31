NADAL
Els mercats de Reus s'omplen per recollir les comandes i fer les compres d'última hora per Cap d'Any
Els productes més demanats al Mercat Central són el marisc, el bacallà, el salmó i el pollastre
Els mercats s'omplen de gent aquest dimecres per recollir les comandes i per fer les compres d'última hora per Cap d'Any i l'1 de gener. Aquest matí, es fan cues en gairebé totes les parades de carn i peix del Mercat Central de Reus. Els productes més demanats són el marisc, el bacallà, el salmó i el pollastre.
El president de l'associació de paradistes del Mercat Central de Reus, Ildefons Vidal, explica a l'ACN que ahir «va ser un dia de vendes molt fortes». «Va ser una bogeria», resumeix. Mentre que l'últim dia de l'any passa sobretot «el client previsor» que ja ha fet la comanda prèviament o les persones que van a última hora, que se li ha afegit algú més a la festa i ha d'anar a comprar les quatre cosetes que els hi falta».
Matí frenètic al Mercat Central de Reus amb passadissos i parades plenes de gent que passen a recollir les comandes pel sopar d'aquesta nit o el dinar de demà. També d'alguns que van a comprar a última hora, sobretot gent jove i persones grans, segons assenyala Susana València, de la parada Tarraco Sea-Food.
Vidal afirma que avui ve el client «previsor» que ja ha fet totes les comandes, «el que prèviament ja sap el que ha de comprar, el que coneix més o menys què hi ha a cada botiga». Tot i això, també hi ha compres d'última hora, «el que no és tan previsor», diu el president dels paradistes. Explica que és clientela a qui «se li ha afegit algú més a la festa i ha d'anar a comprar les quatre cosetes que els hi falta».
Els venedors coincideixen que ahir va ser un dia de «vendes molt fortes». «No ens esperàvem tanta venda en general, en tot el mercat», destaca Vidal. «Va ser una bogeria», exclama. Maria del Mar Fernández, de la carnisseria Cantonada 108, indica que sí que hi ha gent que ve a última hora, però que per Cap d'Any ja es tenen «les compres fetes».
Els productes més sol·licitats a la capital del Baix Camp han estat el pollastre, el tall rodó, el marisc, el bacallà i el salmó. L'encarregada de Tarraco Sea-Food remarca que els preus «no han pujat massa». Diu que la gamba de Tarragona és la que ha patit un augment més significatiu, tot i que els preus no són «desorbitats».
El president dels paradistes comenta que el preu de molts productes «no ha pujat, però sí el preu de la vida». Argumenta que hi ha aliments que mantenen el de l'any passat o inclús han baixat, però que alguns productes concrets com el bacallà sí que ha augmentat el cost.