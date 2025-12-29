ECONOMIA
Surt a licitació el contracte per redactar el projecte de la nova estació de busos de Reus
El projecte definirà una estació semisoterrada amb 16 andanes i estarà enllestit en un termini de deu mesos
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat la licitació del contracte per redactar el projecte de la nova estació d'autobusos de Reus. El plec surt amb un pressupost de 345.193,23 euros i un termini d'execució de deu mesos. Les empreses interessades poden presentar-s'hi fins al 28 de gener de 2026.
L'Ajuntament de Reus ha celebrat l'anunci i ha agraït el compromís de la Generalitat de licitar els treballs abans d'acabar l'any. L'estació serà semisoterrada i se situarà a l'emplaçament actual allargant-se sota la plaça del Canal. Hi haurà setze andanes i onze places d'aparcament pels autobusos, a més d'un edifici per als serveis generals de la terminal.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha subratllat que aquesta licitació suposa un pas definitiu per tenir una estació d’autobusos del segle XXI, dissenyada amb criteris d’integració paisatgística en el context del nou espai verd de l’entorn del Mercat del Carrilet; un equipament amb un mínim l’impacte visual i sense contaminació acústica; construït amb criteris de sostenibilitat. En definitiva, Guaita assegura que serà una estació d’autobusos a l’alçada d’una ciutat com Reus i de les principals capitals europees, ja que fomentarà una mobilitat sostenible eficient i de qualitat i s’emmarca en la transformació de l'entorn del Carrilet.
La futura estació permetrà millorar les prestacions del servei de transport públic respecte de l’equipament actual i potenciarà la intermodalitat, perquè connectarà amb el futur tramvia del Camp de Tarragona i amb la futura estació ferroviària Reus-Bellissens, gràcies a la proximitat i els recorreguts dins un espai públic de qualitat.
La nova estació d’autobusos s’emmarca en el projecte de transformació urbanística a l’entorn del Mercat del Carrilet, el qual ha de crear una nova centralitat urbana a la zona sud de la ciutat, construir nous equipaments, guanyar espais verds, generar més i millor connectivitat interna del barri i amb el seu entorn, i millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de la zona.
Fruit del protocol de col·laboració signat, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en consens amb l’Ajuntament de Reus s’encarregarà de la redacció dels projectes bàsics i constructius de la futura estació; així com licitar, adjudicar, executar i finançar les obres de construcció. Al seu torn, l’Ajuntament de Reus està fent els tràmits urbanístics i jurídics necessaris per a la construcció del nou equipament.
Característiques de la nova estació
La futura estació d’autobusos de Reus serà semisoterrada, sota l’emplaçament actual, i s’allargarà sota la plaça del Canal, per garantir les necessitats de capacitat i mobilitat.
L’edifici pèrgola que cobreix la zona d’espera dels viatgers sobresortirà del nivell del parc de manera que tindrà il·luminació natural, ventilació creuada i una millor integració dins la trama urbana. Al costat esquerre s’ha previst un talús vegetal que també permetrà l’entrada de llum i ventilació natural i una millor integració amb la zona verda adjacent.
En la planta inferior, es configuraran 16 andanes i 11 places per a l’aparcament dels autobusos, a més dels espais per a l’espera i mobilitat dels usuaris, i, a nivell de carrer, un edifici per als serveis generals de l’estació.
Els accessos rodats a l’estació de busos seran a la plaça del Canal, fet que permet redirigir millor els vehicles en qualsevol direcció de la ciutat, gràcies a la configuració de la rotonda. En aquest sentit, El pressupost previst de les obres de construcció de la nova estació de busos és de 20 milions d’euros.