El Parc de Nadal de Reus: per jugar, però també aprendre
El Parc tornarà a obrir en horari de tarda avui i demà, 29 i 30 de desembre, a més dels dies 2, 3 i 4 de gener de l’any vinent
Treure pit de tenir el Parc de Nadal més antic de la demarcació no és una cosa que s’aconsegueixi a força d’anar sumant edicions, sinó fent que els menuts arrosseguin a tothom a gaudir d’aquesta festa. En època de vacances de Nadal i amb les escoles i instituts descansant, els infants i joves troben un espai de lleure, i aprenentatge, en les instal·lacions de FiraReus Events, que s’acondicionen per una ocasió especial. Abans d’entrar, una zona com el Tecnoparc, on gairebé mai es pateix per trobar plaça d’aparcament, es veu inundada dels vehicles de les famílies que venen a passar la tarda al parc. Només accedir, a aquestes els reben les atraccions que més criden l’atenció; els karts i els llits elàstics, que formen llargues cues.
No obstant això, els més espavilats saben que no volen perdre el temps fent cua, sinó recorrent les múltiples opcions d’oci que ofereix el parc. Proves esportives adaptades o els habituals futbolins a escala humana. Ara bé, els inflables i les pistes de cotxes de slot continuen sent un d’aquells clàssics habituals d’un Parc de Nadal com Déu mana. A més, entre les activitats també hi participen múltiples entitats de la ciutat, algunes d’elles amb convidats com la Víbria, l’Àliga petita o el Superadrac. Però també hi ha espai per aprendre entre totes les propostes d’entreteniment. Per aquest motiu, Aigües de Reus participa amb un estand que ofereix dos tallers d’experimentació científica; un que permet conèixer als més petits de la casa què passa amb l’aigua bruta que marxa pel clavegueram i un altre que els permet descobrir que l’aigua té pell, tot i que molt fina.
En aquest moment la situació es torna un campi qui pugui. Els nens surten corrent cap a l’activitat que més els crida l’atenció amb els crits d’advertència dels seus progenitors que els empaiten. Alguns pares han optat per altres mètodes, com el Jaume: «Li he donat un walkie-talkie i ha anat amb els seus amics del futbol. Aleshores, si es troba perdut o vull saber on és, li parlo per aquí». Altres fan servir els mètodes tradicionals, establint un punt de trobada com a referència: «Si us perdeu, quedem tots aquí». El Parc de Nadal tornarà a obrir avui i demà, a més dels dies 2, 3 i 4 de gener.