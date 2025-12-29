Entrevista
Enrique Martín: «El pavelló s’omplirà de llums i colors que transmetran el sentiment gaudinià»
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus destaca que ‘Trencadís: De la Natura a la Llum’ és una cita ineludible pels aficionats al patinatge artístic, però també pel públic familiar que «en sortirà enamorat»
L’espectacle ‘El Trencadís’ enceta les activitats de l’Any Gaudí el 2026. Com valores aquesta implicació de Reus Esport i Lleure?
«Ha estat una alineació dels astres aquest espectacle. Tenim una molt bona relació amb la Reial Federació Espanyola de Patinatge i feia temps que li donàvem voltes a la intenció de fer alguna cosa especial. Aleshores, els astres es van alinear de manera que quan vam veure l’oportunitat perfecta, amb l’Any Gaudí, ens hi vam abocar. Ho veiem com una ocasió perfecta per mostrar aquesta relació entre cultura i esport, amb un espectacle únic, especial i amb el qual la gent podrà gaudir del despertar del geni creatiu que era Gaudí».
Aleshores, que sigui a través del patinatge artístic ha estat una afortunada coincidència
«Teníem moltes ganes tant la Federació com nosaltres i venim d’un any que hem acollit el Campionat d’Espanya de Grups-Show. La Federació s’ha bolcat en el desenvolupament d’aquest esdeveniment. Estem parlant d’un espectacle amb unes coreografies específiques, amb una cuidada selecció musical i amb un llenguatge visual que s’ha treballat inspirat amb la tècnica del trencadís. Tot està molt cuidat».
Què ens podem esperar de l’espectacle?
«Es tracta d’un espectacle que fa un recorregut de la vida de Gaudí, de diferents moments que van forjar el geni que va acabar sent i amb un disseny específic d’un dels millors coreògrafs que hi ha en l’àmbit mundial, Manel Villaroya. I potser repeteixo molt la paraula ‘espectacle’, però és que més enllà de l’esdeveniment esportiu, és un espectacle. El pavelló s’omplirà de llums i colors que transmetran el sentiment gaudinià i es coordinarà els patinadors amb tot allò que té a veure amb Gaudí. Estem convençuts que tothom que vingui en sortirà enamorat».
Un espectacle de primer nivell a Espanya que es podrà gaudir a Reus
«Tindrem vora un centenar de patinadors, amb presència de campions d’Europa i del món. Comptar amb l’elit del patinatge és el que garanteix que l’espectacle serà de primer nivell, amb una qualitat artística i tècnica mai vista en un espectacle de nova creació. I això passarà a Reus, que a la gent de Reus ens encanta que les coses passin per primera vegada a Reus».
Passió
Sentiu la pressió?
«Un context com el de l’Any Gaudí afegeix pressió, però a Reus Esport i Lleure vivim tot allò que fem amb molta passió. Quan vius les coses amb passió i li afegeixes l’ingredient de la responsabilitat el que fa és motivar-te més perquè tot surti bé. Ara bé, haig d’admetre que cada vegada que fem alguna cosa aguantem la respiració fins a l’últim moment».
A més, en un context de Nadal en què Reus ja és un reclam de visitants
«La data no és casualitat. Quan deia que feia temps que treballàvem amb la Federació per tal de fer un gran esdeveniment del patinatge artístic a la ciutat ja parlàvem d’aprofitar aquestes dates especials. Volem que sigui un espectacle per tota la família i esperem que el format es pugui consolidar en un futur».
Quanta gent espereu que vingui?
«Volem omplir el Pavelló Olímpic, creiem que és un espectacle que ho val. És una cita ineludible pels aficionats del patinatge artístic, però també és un espectacle per tothom. Així que qualsevol persona, amb més o menys noció de patinatge artístic, en podrà gaudir».
Imagino que va en la línia de fomentar també un turisme esportiu cada vegada més important al territori
«Tenim molt clar que allò que fem ha de tenir un sentit per la ciutat. Tot aquell esdeveniment que fem a Reus ha d’aportar un valor de caràcter esportiu, social, cultural i econòmic. El turisme esportiu és molt important, perquè donem a conèixer la nostra ciutat a molta gent que després potser volen tornar per gaudir de la nostra oferta cultural o comercial. Tenim molt a oferir i cada vegada hi ha més gent que posa Reus al mapa com una de les visites ineludibles quan estan al nostre territori i des d’Esports posem el nostre granet de sorra en aquesta política. Estic ben segur que aquest espectacle ho aportarà també».