ECONOMIA
Aprovats els pressupostos del 2026 de Reus amb els únics vots favorables de l'equip de govern
El ple dona llum verda a les ordenances fiscals de l'any vinent amb unes tarifes congelades
El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat els pressupostos del 2026 amb els únics vots favorables de l'equip de govern (PSC, ERC i Ara Reus). Junts, PP, CUP, Vox i el regidor no adscrit Julio Pardo han votat en contra i l'altre regidor no adscrit, José Ruiz, s'ha abstingut.
Els comptes pugen a 224,19 milions d'euros, 152,3 seran per a l'Ajuntament, 11,2 per als organismes autònoms i 82,4 per a les empreses municipals. El pressupost compta amb una partida d'inversions de 19,53 milions d'euros. A més, aquest dilluns al matí, durant el ple extraordinari, s'ha donat llum verda a les ordenances fiscals per l'any vinent amb unes tarifes congelades respecte a l'exercici anterior.