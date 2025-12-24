POLÍTICA
Virgili: «Tenim un govern de bones intencions, però triga a executar»
La portaveu del PP opina que el Pla de Barris «arriba tard»
La portaveu del PP a Reus, Sílvia Virgili, va valorar la primera meitat del mandat en una trobada amb mitjans de comunicació celebrada dilluns. La popular va reconèixer que «no es pot arribar i fer tota la feina, i més quan hi ha tanta burocràcia», però va lamentar que molts dels actuals regidors de govern municipal estaven a l’oposició i que «hi ha moltes coses que ja haurien pogut fer des del primer moment i van prioritzar-ne altres que, en cap cas, eren les persones ni era la ciutat». Posà com a exemple la pujada d’impostos. «Penso que és un govern de bones intencions, però a l’hora d’executar o materialitzar, o triga molt, o no li dona la importància que té, o no és prioritari per a aquest govern; és força lamentable», va expressar. Virgili també va assenyalar que el Pla de Barris «arriba tard, però arriba». Mencionà que l’oposició «des del primer dia hem anat criticant, alertant» de l’estat dels barris del sud, com Montserrat o Fortuny, «i ni tan sols se’ns donava cap mena de credibilitat, i ara resulta que sí que necessiten tantes coses». «Ens acusaven una miqueta d’alarmisme i no ho trobem just», va compartir. A més, va encoratjar la ciutadania «que voti» per «contribuir que la societat pugui millorar».