SOCIETAT
Martí Guarch presenta a Reus Tiffanys, la seva nova joia artística candidata als Premis Goya
Una preestrena emocionant al Teatre Santa Llúcia posa en valor el cinema català i la trajectòria del director tarragoní
El director tarragoní Martí Guarch va fer una gran celebració del cinema català amb l’estrena a casa seva de Tiffanys, la seva última obra cinematogràfica, en una sessió especial que va tenir lloc al Teatre Santa Llúcia de Reus. L’acte, celebrat abans de 2026, s’emmarca dins del cicle dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català, convertint-se en un dels moments més esperats del panorama cinematogràfic català.
Ambientada en els nostàlgics anys 80, Tiffanys és una comèdia musical que recrea l’esperit vibrant de la mítica discoteca TIFFANYS de Platja d’Aro, on la música, l’amor i la llibertat es barregen amb l’energia d’una època irrepetible. El film destaca per la seva estètica i dinamisme, signes distintius del cinema de Guarch.
Els protagonistes principals són Pilar Aymerich, Jota Pacheco i Núria F. Sanagustín, que encapçalen un repartiment ple de personalitats vibrants com n’és l’entrenador de futbol John B. Toshack.
L’acte d’estrena va reunir multitud de convidats del sector, així com amants del cinema, que van omplir el teatre per gaudir de l’obra presentada pel mateix director, en un ambient emocionant i càlid.
Guarch, que és nascut a Alcover (Tarragona) i ha desenvolupat part de la seva carrera artística arrelada a Catalunya, va expressar la seva satisfacció per poder presentar la pel·lícula en la seva terra natal. «Estrenar aquí, davant del públic que m’ha vist créixer, és una experiència única i molt especial», va afirmar.
Aquest esdeveniment no només va posar de relleu la qualitat del projecte, sinó també la importància de donar visibilitat al cinema català dins i fora de les fronteres.
Amb el suport del públic i de la comunitat cinematogràfica, Tiffanys s’ha convertit en una de les produccions més comentades dins del circuit de preestrenes i anticipa una brillant trajectòria de reconeixement en festivals, incloent-hi la seva participació en els Premis Gaudí.