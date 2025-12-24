PATRIMONI
La imatge de Santa Anna torna restaurada a la seva capelleta
La figura ha estat col·locada de nou entre el carrer i el raval de Santa Anna
La imatge de Santa Anna torna a presidir la seva capelleta a Reus, a la confluència entre el carrer i el raval homònims, ja restaurada. Diumenge va tenir lloc l’acte de benedicció i col·locació de la figura, una vegada completada la intervenció, conduïda pel Taller Avall i impulsada per Jordi Puigrodon, Jaume Piñol i Eduard Huguet, que ha permès recuperar la seva policromia i detalls originals.
En la jornada, l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va expressar que la restauració i col·locació de la figura «ens ajudarà a tenir memòria, aquesta memòria històrica que, a vegades, amb el pas dels anys anem oblidant» i va esperar que la capelleta «sigui un lloc de pau, un senyal d’esperança per tots qui passen».
L’emplaçament no és casual, sinó que coincideix amb la ubicació d’un portal i de l'inici del camí cap a l'ermita de Santa Anna. La imatge original va ser destruïda durant la Guerra Civil. Amb tot, ha estat un símbol del barri i «moltes veïnes s’hi adreçaven per tenir un bon part», va explicar Ferran Sugranyes, de l’entitat Carrutxa. El segon tinent d’alcaldessa, Josep Baiges, va expressar que l’acte era «una demostració de reusenquisme i devoció a la figura de Santa Anna». «Són notícies que, a vegades, poden semblar petites, però són extraordinàries», afirmà.