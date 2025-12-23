Seguretat
Reus instal·larà lectors de matrícules als accessos de la ciutat i de les urbanitzacions
El contracte té un pressupost de licitació de estimat d’uns 537.640,340 euros
L'Ajuntament de Reus instal·larà 39 càmeres de lectura de matrícules en 22 zones de la ciutat en un pas més per desplegar el Pla de Videovigilància. La Junta de Govern Local aprovarà properament l'inici del procés de contractació pel subministrament, instal·lació i manteniment de sistemes de lectura que han de permetre controlar i millorar la seguretat ciutadana, la mobilitat sostenible i la seguretat viària.
Els dispositius es posaran a totes les entrades perifèriques principals de la ciutat, a més de les urbanitzacions Aigüesverds, Blancafort, El Pinar, Sant Joan, Polígon AgroReus i Mas Pellicer. També preveu la substitució i ampliació d'11 càmeres de videovigilància al barri Mas Abelló a més de Mas Pellicer.
El contracte té un pressupost de licitació de estimat d’uns 537.640,340 euros que inclou tant el subministrament com el suport i el manteniment durant 5 anys. El termini màxim d'execució dels treballs previstos és de 4 mesos a partir de l'adjudicació del contracte.
El projecte consisteix en la implantació d'un sistema de lectura de matrícules per realitzar el control dels vehicles que accedeixen i surten de la ciutat amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i ciutadana, així com l'obtenció de dades per l'anàlisi de la mobilitat generada en l'àrea metropolitana en l'entorn de Reus.
El sistema ha de permetre analitzar les entrades i sortides constants de vehicles del municipi per millorar la mobilitat sostenible així com la capacitat de resposta dels cossos policials davant la detecció de vehicles potencialment perillosos, així com davant d’actuacions a la via pública que posin en risc la seguretat ciutadana o que siguin incíviques.
Dolors Vázquez, regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, assegura que «el sistema suposa un pas més en el desplegament del pla de videovigilància de la ciutat i en els procés de modernització contínua de la Guàrdia Urbana; però en definitiva suposa un pas més perquè Reus sigui una ciutat amb més seguretat i millor convivència».
Pla de videovigilància
Actualment, el desplegament del Pla de videovigilància de la ciutat compta amb 84 càmeres instal·lades. Amb les noves que s'instal·laran ara, la xifra arribarà a 126.
Elaborat de manera conjunta per la Guàrdia Urbana i del Servei de Tecnologies de la informació i Telecomunicacions, el Pla de Videovigilància de la ciutat de Reus pretén incrementar la sensació de seguretat dels veïns i, alhora, evitar fets incívics i delictius. Les càmeres a la via pública són una eina més, amb una gran capacitat de dissuadir; i que complementen el servei de proximitat que presta el cos de policia local.