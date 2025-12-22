Municipal
Reus finalitza les obres del primer sistema de drenatge urbà sostenible i dels horts d'Astorga
El primer SUDS del pla director s’ha construït a l'avinguda de Riudoms
L’Ajuntament de Reus ha finalitzat les obres del primer sistema de drenatge i recuperació d’aigua de pluja del Pla director de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS), executades en el marc del projecte de renaturalització de la ciutat, RENATUReus. Dins el mateix projecte de renaturalització, l’Ajuntament també ha finalitzat les obres d’adequació d’un solar al carrer d’Astorga per destinar-lo a 21 noves parcel·les d’horts urbans.
Els SUDS són infraestructures de gestió d’aigües pluvials que imiten processos hidrològics naturals de drenatge, i que permeten emmagatzemar i recuperar part de l’aigua d’escolament. El primer SUDS del pla director s’ha construït a l'avinguda de Riudoms, a la rotonda on conflueix l'antic traçat de la riera de l'Escorial, avui canalitzada. L’obra permetrà gestionar i tractar l'aigua d'escolament pluvial i ajudarà a mitigar les inundacions que fins ara es produïen, redirigint l'aigua d'escolament cap al subsòl. El projecte també ha contribuït a la renaturalització de la zona.
A grans trets, l'actuació ha incorporat una sèrie de SUDS a l'interior de la rotonda i en uns parterres del Parc del Lliscament. Com a peça central de l'estratègia de drenatge, a la meitat sud de la rotonda s’hi ha creat una gran àrea de bioretenció, destinada a rebre, tractar i infiltrar les aigües dels vials associats a la rotonda i el seu entorn immediat.
Com a complement, al parterre del límit sud del Parc del Lliscament s’hi ha creat tres jardins de pluja, destinats a interceptar els escolaments procedents del parc, i que presenten un alt arrossegament de sediments. Així, s’ha fet una depressió superficial, de manera que quan se superi el calat al jardí l'aigua pugui vessar superficialment cap al següent o cap a la calçada.
Horts urbans
L’Ajuntament també ha finalitzat les obres d’adequació d’un solar al carrer d’Astorga per destinar-lo a 21 noves parcel·les d’horts urbans. L’aposta per l’agricultura ecològica, la renaturalització de l’espai i de l’entorn, i la configuració d’un nou espai de descans i trobada són les claus del projecte. Els nous horts complementaran l’oferta actual de 25 parcel·les als barris de Sol i Vista i Immaculada, i a les 10 del barri Gaudí.