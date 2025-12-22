Municipal
Confirmat: el projecte de rehabilitació i connexió urbana del Carrilet rebrà 6 MEUR d'ajuts FEDER
La confirmació de la subvenció suposa l'acceleració del projecte de transformació urbanística
El projecte de reordenació urbana de l'entorn del Carrilet rebrà un ajut de 6 milions d'euros dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'Ajuntament de Reus ha rebut la resolució definitiva de la Direcció General de Fons Europeus del Misteri d'Hisenda. L'import de la subvenció és de 6.018.821 euros i correspon al 40% de la inversió pública prevista en el projecte, la qual suma un total de 15.047.052 euros.
La confirmació de la subvenció suposa l'acceleració d'un projecte amb el qual l'Ajuntament de Reus busca la transformació urbanística amb impacte social, ambiental i econòmic del barri del Carrilet en primer terme, i posteriorment al conjunt dels barris del sud de la ciutat. En aquest sentit, l'objectiu del pla és la millora de la qualitat de l'espai públic, els serveis i equipaments públics del barri i la transició cap a una mobilitat urbana més sostenible.