Solidaritat
El Centre Social El Roser rep diverses donacions solidàries per Nadal
L'Institut Lluís Domènech i Montaner, Càritas i el Lycée Français International han estat els donants
El Centre Social El Roser, un equipament de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus, ha rebut diferents donacions solidàries procedents d’entitats, centres educatius i empreses de la ciutat, que es destinaran als usuaris i usuàries del servei. Entre les aportacions hi ha joguines, torrons, oli, fruits secs, aromes de Nadal i un lot especial amb peces d'abrigar, productes d’higiene, jocs i dolços.
La regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez Serrano, ha destacat la importància d’aquest suport comunitari ja que «aquestes donacions són una mostra tangible de la solidaritat de la ciutat. En moments especialment sensibles com les festes de Nadal, gestos com aquests fan que les persones que atenem se sentin més acompanyades. Per això, agraeixo profundament la implicació de tots els centres educatius, empreses i entitats que any rere any col·laboren amb el Centre Social El Roser».
Per quart any consecutiu, l’alumnat de l’Itinerari Formatiu Específic de l'Institut Lluís Domènech i Montaner ha donat joguines. Es lliuraran a famílies amb infants que recullen aliments al rebost social.
Càritas ha fet una donació de joguines, que també es distribuiran entre les famílies amb menors que utilitzen el rebost social.
Mentre que el Lycée Français International de Reus ha participat en el dinar de Nadal del menjador social i ha entregat un lot nadalenc format per una peça d'abrigar, un producte d’higiene, un joc, una felicitació i un dolç, que rebran els usuaris i usuàries del menjador social.