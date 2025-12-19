Pla de Barris
Reus transformarà els barris del Sud amb una inversió de 25 MEUR
El Pla de Barris preveu actuacions urbanes, socials i ambientals als barris del Sud entre el 2026 i el 2030
Reus ha estat seleccionada com un dels municipis beneficiaris del Pla de Barris, un fet que permetrà impulsar una transformació integral dels barris del Sud amb una inversió milionària. El projecte marca un punt d’inflexió per a aquesta zona de la ciutat.
Tal com ja havia avançat l’alcaldessa Sandra Guaita, es van proposar 31 actuacions repartides en tres eixos: transformacions físiques, accions sociocomunitàries i iniciatives de transició ecològica que ascendeixen a gairebé 25 milions d’euros a desenvolupar en cinc anys, la meitat dels quals aportarà la Generalitat i l’altra, l’Ajuntament.
L’alcaldessa va subratllar que tots els barris de la ciutat han de tenir les mateixes oportunitats i que hi havia un deute històric amb els barris del Sud, en molts casos barris d’autoconstrucció amb edificacions de fa més de 60 anys.
Grans transformacions
La proposta inclou diferents transformacions dels barris del Sud, entre elles, la del carrer Astorga, amb un pressupost de 4,24 milions d’euros. L’objectiu és que esdevingui un gran eix cívic del segle XXI amb voreres més àmplies, arbrat i espai per als vianants que serveixi per millorar la connexió d’aquests barris amb el centre i la resta de la ciutat.
També destaca la urbanització de l’entorn del Carrilet i la renovació del carrer Escultor Rocamora, amb un pressupost de 2,33 milions d’euros.
Posada al dia del parc d’habitatge
Conscients que molts dels barris del Sud tenen un parc d’habitatge envellit, el pla incorpora 2,1 milions d’euros per a subvencions a les comunitats per a la millora de l’accessibilitat mitjançant la instal·lació d’ascensors així com 500.000 euros de subvencions a les comunitats per a implementar mesures d’eficiència energètica.
L’aposta per l’habitatge també es tradueix en 300.000 euros per adquirir habitatge per a lloguer social i assequible en aquests barris.
Equipaments que fan barri i de pol d’atracció
La sol·licitud presentada al Pla de Barris també la futura nova Escola Bressol Municipal L’Ametller, que permetrà configurar una illa educativa complerta de 0 a 16 anys amb l’escola Eduard Toda i l’Institut Roseta Mauri, amb un pressupost de 2,95 milions d’euros.
D’altra banda, també s’ha incorporat el futur equipament municipal del Carrilet, amb el Mercat del Carrilet com a actor destacat però nous usos socials, culturals i cívics.
Accions sociocomunitàries per teixir el barri
La proposta de l’Ajuntament de Reus té un fort component sociocomunitari. Destaca l’extensió del programa Temps per Cures per afavorir la conciliació de les famílies i que compta amb un pressupost de 540.750 euros. L’impuls al programa Xarxa als Barris, que utilitza el joc lúdic per a combatre la vulnerabilitat social i impulsar la inclusió social. Accions de formació per l’ocupació i la creació d’un punt d’informació del Servei Especialització d’Atenció a les Persones de més de 60 anys.
Barris més verds, sostenibles i resilients
L’eix de transició ecològica incorpora accions com la renaturalització del pati de l’escola Eduard Toda, la dinamització i gestió dels horts urbans de l’eix Astorga, l’ampliació i creació de carrils bici i la creació de dos nous passos de vianants a l’avinguda Salou i l’avinguda President Macià.