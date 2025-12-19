OCUPACIÓ
Redessa i DomSpain fomenten la formació constant a les empreses per poder adaptar-se al mercat
Són sòcies del projecte europeu CoopSkills que cerca millorar les competències del personal
L’empresa municipal Redessa i l’entitat reusenca DomSpain estan desenvolupant el projecte europeu CoopSkills, que pretén promoure l’aprenentatge permanent i l’adaptació a les demandes canviants del món, l’economia i el mercat laboral. Com a socis de la iniciativa, que s’estendrà durant tres anys i s’inclou en el programa Erasmus+, tenen la tasca d’identificar els sectors clau del teixit empresarial del territori, definir les seves necessitats concretes i posar en funcionament, com a prova pilot, uns laboratoris de requalificació, que ajuden els treballadors a adquirir competències per prosperar.
En el cas de Reus, ja s’ha detectat la importància de millorar les habilitats digitals, per exemple, en referència a l’adopció de la intel·ligència artificial com a eina d’utilitat per a la plantilla.
El conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, destaca que el projecte CoopSkills «integra dos eixos de l’activitat de Redessa: d’una banda, la voluntat de donar resposta a les necessitats de talent qualificat de les empreses i, de l’altra, l’ús de la intel·ligència artificial per a aconseguir un procés més eficient». «En un entorn canviant, les companyies han de tenir eines que els facilitin la capacitació dels seus professionals perquè es puguin adaptar a nous àmbits de treball», valora el regidor, tot afegint que «hem posat el focus en el talent perquè és una de les principals demandes de les empreses amb les quals treballem, sigui quin sigui el seu sector d’activitat».
La directora de DomSpain, Olena Korzhykova, assenyala que la primera fase se centra «en la recerca de quins sectors estan en declivi i quins en creixement, per veure quines formacions organitzem per ajudar-los a adquirir competències». Així mateix, destaca que, com que es tracta d’un projecte de caràcter europeu, es vol crear «xarxa» per detectar oportunitats compartides i conèixer iniciatives i idees diferents que puguin ser d’aplicació local.
Les entitats activaran laboratoris de requalificació per adquirir aptituds
La proposta pretén integrar una cultura d’aprenentatge permanent en empreses i municipis. Mitjançant el concepte d’Empreses que aprenen i la creació de laboratoris de requalificació, ajuda els treballadors a adquirir aptituds per prosperar.
El CoopSkills s’implementa a través d’un consorci de dotze socis de diferents països —Grècia, Xipre, Polònia, Lituània i Espanya— que aporten la seva experiència en els àmbits de l’educació, la formació, la governança i el suport empresarial. L’agrupació reuneix actors públics i privats que cerquen dissenyar nous enfocaments per a l’aprenentatge d’adults i el desenvolupament local. L’última reunió es va celebrar la setmana passada a Lituània i va servir per establir les bases dels laboratoris de requalificació i posar en comú les particularitats de cada regió.
Al llarg de 36 mesos, CoopSkills busca crear eines pràctiques i itineraris formatius que generin «un canvi durador en les comunitats locals». Accions que pretén dur a terme són la definició d’un full de ruta de recerca i bones pràctiques, l’activació de laboratoris de requalificació i la preparació de paquets de formació adaptats. El projecte s’enfoca en perfils professionals diversos, com els treballadors en transició o de sectors en declivi, les persones desocupades que requereixen competències digitals, les societats que cerquen la formació contínua, les cambres locals i associacions empresarials, els orientadors professionals i els polítics regionals.
