SUCCESSOS
Els Mossos intervenen a Reus droga per valor de 800.000 euros
Hi ha dos homes detinguts. Es van intervenir 10 kg de cocaïna, 25 kg d’haixix i 4 kg de marihuana, a més de 67.000 euros en efectiu
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Reus van detenir ahir dos homes, de 31 i 37 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
Els fets van tenir lloc durant el matí, quan els agents van rebre l’avís d’un testimoni que alertava sobre un incident al carrer Constantí. Segons les primeres informacions, un home estava donant cops a la porta d’un veí.
Diverses patrulles dels Mossos es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets per intervenir en el que inicialment semblava una disputa veïnal. No obstant això, en arribar-hi van comprovar que el veí del pis on s’havien produït els cops estava llençant pel balcó diversos paquets amb drogues i diners, que recollia un altre individu des del pis inferior.
Davant aquesta situació, els agents van recuperar tots els paquets i van fer comprovacions als dos immobles implicats, tant al pis des d’on es llençaven els fardells com al pis on eren recollits. Les primeres verificacions van confirmar que els paquets contenien principalment haixix.
Per aquests fets, els Mossos d’Esquadra van detenir els dos homes per un delicte de tràfic de drogues, van custodiar els habitatges i van posar el cas en mans de la Unitat d’Investigació de Reus per continuar amb les diligències. Hores més tard, els investigadors van dur a terme l’entrada i escorcoll als dos pisos.
Com a resultat, es van intervenir 67.000 euros en efectiu, 10 quilos de cocaïna, 25 quilos d’haixix, 4 quilos de marihuana, així com diversa documentació relacionada amb l’activitat investigada. La droga intervinguda tindria un valor al detall de més de 800.000 euros.
El cas continua obert i no es descarten noves detencions. En aquest sentit, els dos detinguts passaran durant les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.