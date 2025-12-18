Diari Més

Pluja de diners a Reus amb el Cupó Diari de l’ONCE

Una de les venedores va vendre cinc cupons premiats amb 35.000 euros, 175.000 euros en total

Maria Luz Ortega al seu quiosc del passeig Prim de Reus.ONCE

L’ONCE ha repartit 175.000 euros a Reus en el sorteig del Cupó Diari d’ahir, 17 de desembre. Maria Luz Ortega, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort a Reus des del seu quiosc situat al passeig Prim, 33. Va vendre cinc cupons premiats amb 35.000 euros, 175.000 euros en total.

L’agència de l’ONCE a Reus presta serveis personalitzats a 461 afiliats i afiliades i compta amb 100 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.

