Loteries
Pluja de diners a Reus amb el Cupó Diari de l’ONCE
Una de les venedores va vendre cinc cupons premiats amb 35.000 euros, 175.000 euros en total
L’ONCE ha repartit 175.000 euros a Reus en el sorteig del Cupó Diari d’ahir, 17 de desembre. Maria Luz Ortega, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort a Reus des del seu quiosc situat al passeig Prim, 33. Va vendre cinc cupons premiats amb 35.000 euros, 175.000 euros en total.
L’agència de l’ONCE a Reus presta serveis personalitzats a 461 afiliats i afiliades i compta amb 100 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.
El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.