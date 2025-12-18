Successos
Incendi sense ferits en una masia al Camí de Bellissens de Reus
La zona de l'entrada va quedar senyalitzada per risc estructural
Els Bombers de la Generalitat van treballar dimecres al vespre en un incendi en una masia aïllada situada al Camí de Bellissens de Reus. L'avís el van rebre a les 21.11 i es van desplaçar amb quatre dotacions terrestres.
Un cop allí van comprovar que el foc es trobava a la planta superior de l'habitatge. Tota la masia estaa afectada pel fum. Per això, un cop extingit el foc van procedir a revisar els punts calents, remullar i ventilar l'habitatge de forma natural. Les dues persones que hi vivien a la casa van poder sortir a l'exterior pel seu propi peu i no van resultar ferides.
Després de diverses comprovacions, els bombers van senyalitzar la zona de l'entrada per perill de risc estructural.