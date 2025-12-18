Comerç
Aquesta és la nova botiga que ha obert recentment a La Fira Centre Comercial
El nou establiment de New Blanco es troba a la planta carrer i representa la tercera obertura de la marca
La Fira Centre Comercial ha ampliat la seva oferta comercial i de moda amb la incorporació de New Blanco, una marca que inicia una nova etapa que aposta pel públic jove a través d'un concepte modern i, alhora, fidel a l'essència de Blanco.
El nou establiment es troba a la planta carrer i representa la tercera obertura de la marca. Amb un disseny renovat, New Blanco cerca consolidar-se com una referència en moda femenina jove, amb preus competitius i personalitat pròpia. La proposta de la firma està pensada per a dones joves «que volen experimentar amb el seu estil sense renunciar a la qualitat ni al preu». A la botiga, es poden trobar vestits, tops, faldilles, jaquetes, denim, calçat i complements.
En paral·lel, New Blanco ha activat el seu canal de venda en línia, on es poden trobar les primeres col·leccions de la temporada tardor-hivern. La Fira busca «reforçar el posicionament com a destí de moda de referència» sumant «varietat, estil i noves experiències de compra».