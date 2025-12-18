Diari Més

Transport

EasyJet connectarà l'aeroport de Reus i el de Londres Gatwick a partir del juny del 2026

La nova connexió comptarà amb tres vols setmanals

Un avió d'Easyjet a l'aeroport de Reus.

Un avió d'Easyjet a l'aeroport de Reus.Cedida

Publicat per
Efe/ Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'aerolínia britànica EasyJet estrenarà a l'estiu del 2026 una nova ruta directa entre l'aeroport de Reus (Baix Camp) i el de Londres Gatwick, segons anuncia en un comunicat aquest dijous.

La nova connexió estarà operativa a partir del 22 de juny i comptarà amb tres vols setmanals, programats els dilluns, dimecres i divendres, durant la temporada estival. Els bitllets ja estan disponibles a la web de la companyia.

Amb aquesta incorporació, EasyJet disposa de set rutes des de l'aeroport de Reus: Belfast, Glasgow, Manchester, Londres (Luton i Gatwich), Bristol i Newcastle.

tracking