La transformació del 'Condesito' portarà canvis en la mobilitat i el trasllat de la parada del bus
La intervenció es dividirà en tres parts, s'encetarà a partir del gener i s'allargarà cinc mesos
La tercera fase de la reforma de l’entorn del carrer Ample arribarà a la plaça del Pintor Fortuny a partir del 13 de gener. Serà una obra que es dividirà en tres parts i que permetrà guanyar espai per al vianant, convertint una zona de pas en una àrea d’estada, amb jocs, bancs i vegetació. La intervenció implicarà canvis importants, com la mobilitat. La parada d’autobusos de la plaça de la Llibertat serà traslladada, s’obrirà el vial del pas d’emergències i s’instal·laran pilones lectores de matrícula.
En una reunió amb veïns, la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, i el tècnic Leo Blázquez van informar que la parada d’autobús Llibertat quedarà anul·lada, tenint en compte que per l’actual calçada deixaran de circular els vehicles. Els usuaris hauran de pujar i baixar pel nou vial que s’ha obert al pas d’emergències, per on virarà el trànsit i on s’aturarà el transport públic.
Els assistents van valorar que no s’hauria de reobrir el camí, que separarà la plaça de la Llibertat de l’accés al pàrquing soterrat, per la seva «perillositat». També van aportar que la parada d’autobús més pròxima hauria de ser directament a l’avinguda de Sant Jordi. Blázquez va apuntar que l’actual parada és molt utilitzada i que s’ha volgut oferir una alternativa al més a prop possible. Així mateix, com ja ocorre en l’actualitat, en períodes de gran afluència de persones, com la campanya de Nadal, podria valorar-se l’opció de deixar la parada sense ús i que el transport públic es dirigís directament a Sant Jordi.
Per als taxis, les motos i els carregadors elèctrics, s’habilitarà un carril de serveis, a l’entorn dels establiments Roslena, Pi del Cugat o Correus.
S'instal·laran pilones lectores de matrícula en diferents punts per reduir el trànsit
A més, s’instal·laran pilones amb lectura de matrícules al carrer d’Antoni Gaudí, per on entraran els veïns, comerciants i gent autoritzada cap al carrer Ample —es preveu que funcioni igual que altres zones restringides, amb l’accés lliure entre les 2 i les 11 hores—; a l’entrada del Condesito, només per a casos molt puntuals; i a l’avinguda Prat de la Riba, que no estarà en ús durant els primers dos anys. «Els veïns podreu comunicar-nos les necessitats, el que no volem és que sigui un colador per tirar carrer Ample amunt», va dir Berasategui.
Per fases
La tercera fase de la transformació es durà a terme en tres parts i durarà uns cinc mesos. La primera afectarà directament les places de la Llibertat i del Pintor Fortuny. Quan la pilona del carrer Gaudí s’hagi pogut instal·lar, podrà abastar-se el segon episodi, amb el gir cap al carrer Ample. La tercera incidirà en l’avinguda Prat de la Riba.
