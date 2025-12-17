SOSTENIBILITAT
Reus estudiarà crear una nova planta de voluminosos més gran i amb «mirada supramunicipal»
L'Ajuntament ha reservat 30.000 euros del pla d'inversions del 2026 per analitzar l'opció
El pla d’inversions de l’Ajuntament de Reus per al 2026 reserva una partida de 30.000 euros per estudiar la possibilitat de crear una nova planta de voluminosos. El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, detalla que s’està plantejant l’opció de tenir «un espai més gran que el que tenim ara, on també hi hagi una part de selecció i reaprofitament» i que l’anàlisi servirà per «fer un dimensionament de què necessitaria la ciutat de Reus i, fins i tot, el territori». «És a dir, no només ens estem plantejant una planta que doni cobertura a la ciutat de Reus, sinó que també tingui una mirada més supramunicipal com a capital que som», expressa.
L’edil subratlla que la intenció és que «no només hi hagi trituració o que vinguin camions per emportar-se objectes com els matalassos». «La línia és la de potenciar l’economia circular i reaprofitar mobles que ens trobem, cadires, taules, prestatgeries, etcètera, que estan en un estat molt digne i als que es podrien donar una segona vida», expressa. Així mateix, comenta que a la deixalleria es va habilitar un espai de recuperació d’aparells electrònics i mobiliari, «hem fet alguna petita experiència i hem vist que hi ha possibilitats».
Si bé l’estudi determinarà la viabilitat —o no— de la nova construcció, així com les característiques i concrecions del projecte, el consistori té previst destinar 250.000 euros a la planta de voluminosos actual per efectuar-hi obres de millora i adquirir maquinària específica. Aquestes actuacions permeten «continuar en la línia de l’economia circular i el reaprofitament», valora Rubio.
Recollida de voluminosos
Des de l’1 de desembre, el servei de recollida de voluminosos s’ofereix cada dia de la setmana, i no només entre dilluns i divendres. Els objectes es poden deixar al carrer entre les 19 i les 21 hores, un horari una mica més ajustat que l’anterior, que busca minimitzar l’impacte visual i les molèsties a veïns i vianants, ja que els elements romandran menys temps a la via pública.
El servei de recollida de voluminosos s'ha ampliat als set dies de la setmana
El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, afirma que «amb un servei més freqüent i horaris més ajustats, aconseguirem reforçar la imatge de Reus com a ciutat compromesa amb la sostenibilitat i la qualitat de vida». «Facilitem que el servei s’adapti millor a les necessitats de la ciutadania», afegeix.
El servei municipal de recollida de voluminosos ha estat últimament més emprat. Gestiona anualment unes 4.000 tones de residus, que es tracten en la planta específica. De les 36 recol·lectes de mitjana diàries del 2023 s’ha passat a les 53 del 2025. Aquest creixement el vincula l’Ajuntament a les campanyes de comunicació efectuades que recorden l’existència del servei i la possible sanció a què s’afronten els incívics que deixen els objectes abandonats al carrer sense avisar.
A més, això es complementa amb l’auge de les deixalleries, que estan sent utilitzades entre un 40 i un 60% més cada mes respecte del 2024.
Sergi Peralta Moreno