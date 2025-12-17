Cultura
El Museu d'Art i Història de Reus reobrirà el 30 de gener amb un espai dedicat a Antoni Gaudí
S'hi mostrarà «documentació inèdita» com ara dibuixos «salvats» de l'incendi que va patir el taller de l'arquitecte
El Museu d'Art i Història de Reus ubicat a la plaça Llibertat reobrirà el pròxim 30 de gener després de gairebé un any tancat per la reforma que s'ha fet a l'interior. Amb la inauguració s'estrenarà també una nova museografia on s'exposaran unes 300 peces, el doble que hi havia fins ara.
La sala dedicada als artistes reusencs tindrà un nou espai dedicat a l'arquitecte Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. S'hi mostrarà «documentació inèdita» com ara dibuixos i altres elements «salvats» de l'incendi que va patir el taller del mestre l'any 1936, segons ha explicat la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó.