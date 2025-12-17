Urbanisme
L’Ajuntament de Reus aprova l’avantprojecte de reordenació del Carrilet
L'objectiu de l'Ajuntament és començar obres l'any 2026
El projecte de reordenació urbana i construcció de nous equipaments entorn del Carrilet continua avançant amb l’aprovació de l’avantprojecte amb la Junta de Govern Local celebrada el divendres 12 de desembre. L’objectiu des de l’Ajuntament és accelerar el desenvolupament i poder iniciar les obres l’any 2026. Alhora, continua la tramitació administrativa de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana aprovada pel ple de l’Ajuntament de Reus del passat 24 d’octubre.
L’equip redactor dels treballs urbanístics i arquitectònics, Comas i Pont, engegarà la primera fase executiva amb la redacció del projecte de remodelació del carrer de l’Escultor Rocamora. Al seu torn, la Generalitat té previst publicar aviat la licitació del contracte per redactar el projecte bàsic de la nova estació d’autobusos.
L’avantprojecte proposa una intervenció integral de regeneració urbana entorn del Carrilet amb l’objectiu de transformar aquesta part de la ciutat amb la voluntat de potenciar-la i millorar-ne les condicions de vida. La intervenció preveu un impacte que va més enllà del seu propi àmbit i pretén donar un impuls social i econòmic al sud de la ciutat. L’actuació ha de contribuir a generar vida quotidiana i cohesió social al barri a partir de tres equipaments públics; el Mercat, l’edifici Belvedere i l’estació de busos.