Successos
Cremen dos contenidors al passeig de Misericòrdia de Reus en menys de mitja hora
Els Bombers han evitat que un dels incendis es propagués a un vehicle estacionat
Aquesta matinada els Bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir en dos incendis que s'han produït amb pocs minuts de diferència al passeig de Misericòrdia de Reus. En tots dos serveis han treballat una dotació bombers.
El primer avís l'han rebut a les 04.42 hores i s'han mobilitzat fins a l'alçada del número 26. Allí ha cremat un contenidor i dos més han resultat afectats. Els bombers han evitat que el foc es propagués a un vehicle que estava estacionat al costat.
A les 05.14 hores han rebut un segon avís per un altre incendi de contenidor, aquest cop al número 16. En aquest servei, el foc ha calcinat un dels dipòsits i dos més han resultat afectats. Els dos serveis s'han produït al mateix carrer en menys de mitja hora.