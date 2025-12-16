Mobilitat
Reus posa a punt els aparcaments dissuasius de la ciutat
Amb l'entrada en funcionament de la Zona Baixa d'Emissions, el volum de vehicles als pàrquings habilitats ha augmentat
La regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Reus té en marxa el pla de millora dels aparcaments dissuasius de la ciutat. Arran de la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) aquests han vist com la seva ocupació hagi augmentat.
Per això, les Brigades Municipals gestionen els treballs de neteja dels solars, tant de possibles deixalles acumulades com de males herbes; i, posteriorment, es fan els treballs necessaris d’aportació de terres per eliminar solcs i d’anivellament del terreny.
El pla de millora ja ha culminat els treballs a l’aparcament de 200 places del Pi del Burgar, i després de la campanya de Nadal s’actuarà als altres aparcaments dissuasoris fora de l’àmbit de la ZBE: carrer del Treball (70 places), avinguda dels Països Catalans amb el carrer de Romaní (275 places); i Misericòrdia (137 places). També s’actuarà a l’aparcament alternatiu, dins l’àmbit de la ZBE, del carrer del Ball de Diables (70 places).
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «continuem treballant per detectar les necessitats de manteniment que té la ciutat. Els aparcaments dissuasius tenen una funció molt important pel desplegament de la ZBE i especialment per la gent que visita la ciutat. És important tenir-los a punt per donar un bon servei».
L'Ajuntament continua analitzant altres solars disponibles a la ciutat per incrementar el número de places d'aparcament alternatiu. En aquest sentit, l’Ajuntament de Reus ha aprovat recentment de manera inicial el projecte constructiu per habilitar un nou aparcament dissasiu al polígon Dyna. Tindrà la doble funció de donar resposta a la forta demanda d’estacionament lliure per part de l’activitat empresarial del polígon i, alhora, oferir places alternatives a les persones que visiten Reus. Tindrà capacitat per a 220 vehicles.