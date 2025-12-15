Solidaritat
Tions d’arreu es reuneixen a Reus per un bon motiu
L’Escola La Vitxeta va organitzar un any més la Trobada de Tions d’arreu de Catalunya per recaptar fons per La Marató de 3Cat
Nadal és una època per compartir i ajudar-nos. Per donar un cop de mà a qui ho necessita i desitjar que l’any vinent les coses vagin una mica millor. Per aquest motiu, és obvi que un personatge com el Tió es bolca també en la causa solidària de La Marató de 3Cat, dedicada enguany a la investigació per la prevenció i el tractament del càncer. Un any més, l’Escola La Vitxeta va ser l’espai que ahir diumenge 14 de desembre va acollir la XIV Trobada de Tions d’arreu de Catalunya, una activitat que any rere any acull a prop d’un centenar de Tions que venen de diverses poblacions com Reus, El Morell o Mont-roig del Camp, entre d’altres. Aquests es van exposar i, al seu voltant, es van desenvolupar diverses activitats i sortejos perquè la canalla gaudís d’una jornada en família i es recaptessin tots els diners possibles. Precisament, l’edició d’enguany va tancar amb la xifra de 1.460 euros.
«Fem sempre una crida perquè els Tions arribin ja al Pont de la Puríssima, així poden assistir a aquesta trobada», va explicar Esther Adell, treballadora de l’escola, que recorda que el naixement d’aquest esdeveniment l’any 2011 va ser gràcies a la iniciativa d’un grup de pares d’aleshores. A més, com a novetat enguany, entre les diverses activitats com tallers, xocolatada o un espectacle de màgia, es va organitzar un dinar solidari. Tot en una jornada molt més compactada que les dels últims anys que es donava per acabada a les 16.30 hores. «Abans la jornada durava molt més, hem cregut que era necessari compactar-ho més perquè fos més fàcil l’adhesió a la festa», va comentar Albert Besora, membre de la Comissió de Festes La Vitxeta.
I, per descomptat, els Tions van ser els protagonistes de la jornada d’ahir amb exemplars de totes les mides i formes. Entre ells hi havia qui animava el Barça, el Tió Culer, que anava engalanat amb la bufanda blaugrana. Per un altre costat, també va assistir el Tió Nassut, segurament germà del Pinotxo amb el seu bon tros de nàpia. Ara bé, també hi havia Tions de totes mides, un d’ells tan petit que l’havien anomenat el Tió Patufet, i ja se sap el que diu la cançó: «Homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet!».