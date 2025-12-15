Gastronomia
Reus serà la seu dels Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge Extra
La ciutat rebrà el relleu de Les Borges del Camp i acollirà l’acte de lliurament dels Premis Nacionals als millors olis catalans
Reus ha estat escollida per organitzar, el desembre de 2026, la tercera edició de la Nit de l’Oli d’Oliva Verge Extra Català, l’acte que lliura els Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya. La decisió es va oficialitzar dissabte passat durant la celebració de la segona edició a Les Borges del Camp, després que la candidatura de Reus, presentada per REDESSA amb firaReus com a seu, resultés seleccionada.
L’esdeveniment, creat l’any passat, té com a objectiu impulsar la promoció, comercialització i consum dels olis d’oliva verge extra catalans tant en el mercat alimentari com en la restauració. A més, el projecte culminarà amb la publicació, al febrer, de la Segona Guia dels Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya.
El segon tinent d’alcaldessa i Conseller Delegat de REDESSA, Josep Baiges, va recollir el testimoni de l’organització de mans del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Oscar Ordeig, i de l’alcalde de Les Borges del Camp, Josep Ramon Farran.
Amb només dues edicions, la Nit de l’Oli ja és un referent pels productors catalans. Enguany hi han participat 186 olis, 53 més que l’any anterior, i es van concedir 72 guardons, destacant les cinc distincions obtingudes per l’empresa reusenca Miliunverd, que treballa oliveres de La Sènia i té la seva seu social al carrer Campoamor de Reus.