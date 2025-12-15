Gastronomia
La nova fleca-cafeteria que fusiona Reus i Colòmbia amb pa artesanal i cafè 100% autèntic
El local ha obert al carrer Jesús oferint receptes que ja desperten curiositat a la ciutat
Reus té un nou punt de trobada pels amants del bon cafè i el pa acabat de fer. La Espiga Pan & Café va obrir portes al carrer de Jesús, 15 el passat 13 de desembre, amb una proposta que fusiona la tradició de la fleca catalana amb l’ànima i els sabors de la gastronomia colombiana, en un projecte carregat d’emoció i arrels.
Es tracta d’una emprenedoria liderada per una dona colombiana que vol retre homenatge tant al seu país d’origen com a la ciutat que l’ha acollida. «Havia de fer un homenatge a la meva terra i a aquesta ciutat, que em va obrir les portes i a la qual dec tant», expliquen des del negoci, que neix de la voluntat de compartir identitat, esforç i agraïment a través de la gastronomia.
El projecte reflecteix així dues cultures: la Colòmbia de les muntanyes del cafè i la Reus que l’ha acollida. «El cafè és l’idioma dels somnis complerts», afegeixen des de les xarxes socials, apostant per cafè 100% colombià i pa artesanal elaborat al seu propi obrador.
A La Espiga, els clients hi poden trobar des de croissants, baguettes, bagels i dònuts fins a especialitats llatines com els buñuelos, els pandebonos o les empanades colombianes, considerades entre les més populars del món. L’oferta es completa amb entrepans gurmet, opcions més clàssiques i alternatives fresques per a tots els gustos.
Un dels conceptes estrella és el “tinto”, el cafè que a Colòmbia s’acompanya de conversa i pausa. A Reus, La Espiga convida a fer aquesta aturada a la colombiana, amb una tassa de cafè i pa acabat de sortir del forn, en un ambient càlid i familiar.
Amb horaris amplis —excepte els dilluns—, La Espiga Pan & Café vol convertir-se en una parada habitual tant per esmorzars com per berenars o cafès improvisats. Una nova obertura que suma sabor, identitat i mestissatge gastronòmic al centre de Reus.