Via Pública
L'Ajuntament de Reus replantarà 371 nous arbres en 44 carrers de la ciutat
El pressupost de licitació de 259.099,41 euros
L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública, ha publicat al perfil del contractant la licitació del primer gran encàrrec de replantació d’arbrat del projecte Reus Respira. En total es preveu la plantació de 371 arbres repartits en 44 carrers de la ciutat. El contracte surt amb un pressupost de licitació de 259.099,41 euros (IVA inclòs).
Aquest encàrrec se suma a la resta de projectes municipals de jardineria o de remodelació de la via pública que inclouen plantació pròpia d’arbrat; i conjuntament, configuren el pla Reus Respira l’estratègia de planificació, protecció i l’ampliació de l’arbrat de la ciutat, que preveu la plantació de 500 nous arbres cada any.
Els treballs del contracte que ara ha sortit a licitació inclouen l’adequació d’escocells, excavació, plantació de l’arbrat i el seu manteniment durant un any.
Les ubicacions escollides donen resposta tant a criteris tècnics com a les demanes de la ciutadania recollides en els diferents processos d’escolta activa que té en marxa d’Ajuntament. Les inspeccions prèvies de la ciutat han evidenciat la presència d’escocells buits o ocupats per soques d’arbres morts, així com exemplars malalts o secs que cal substituir.
La selecció d’espècies, 20 diferents en total, s’ha fet en base a criteris de resistència, adaptació climàtica i coherència paisatgística. La plantació es farà en el moment òptim de l’any per garantir-ne l’èxit.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma: que «complim amb el nostre compromís estratègic d’avançar cap a una ciutat més verda i sostenible; i en definitiva, de millorar l'habitabilitat a la ciutat i les condicions de vida dels reusencs i les reusenques».
Reus Respira
Reus Respira (R2) és una aposta per protegir i incrementar l’arbrat a la ciutat de manera planificada com a política estratègica de lluita contra el canvi climàtic, mitigar les illes de calor urbanes, generar nous espais d’ombra, reduir la temperatura i, en definitiva, millorar l'habitabilitat a la ciutat.
El pla Reus Respira (R2) destinarà un pressupost mínim de 150.000 euros cada exercici a la plantació de nou arbrat, amb l’objectiu d’arribar a sumar 5.000 arbres nous en 10 anys, gairebé un 30% més que els que hi ha plantats en l’actualitat, 18.400.